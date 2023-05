Cagliari-Venezia in tv: data, orario e diretta streaming spareggio Playoff Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cagliari-Venezia, match valevole per lo spareggio dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida di grande importanza in Sardegna, dove si affrontano la quinta e l’ottava forza della stagione regolare. Entrambe sono determinate a tornare subito nella massima serie, ma solamente una si guadagnerà la semifinale contro il Parma. Cagliari favorito sulla carta, anche per la presenza dell’MVP del campionato Gianluca Lapadula. Guai però a sottovalutare i lagunari di Vanoli, trascinati da Pohjanpalo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 maggio alle ore 21:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B