Qualificazioni Roland Garros 2023: programma, calendario, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo slam della stagione. Inizia la caccia ad un pass per il tabellone principale che vede coinvolti la bellezza di 128 giocatori e 128 giocatrici, impegnati sulla terra battuta dello Stade Roland Garros (Parigi), impianto dedicato alla memoria dell’omonimo aviatore ed eroe francese della prima guerra mondiale. Gli incontri del tabellone cadetto andranno in scena da lunedì 22 a venerdì 26 maggio. Come ogni anno, la spedizione azzurra è particolarmente nutrita, con ben 17 rappresentanti. Al via Arnaldi, Passaro, Fognini, Brancaccio, Nardi, Vavassori, Gigante, Zeppieri, Agamenone, Bellucci, Pellegrino, Maestrelli, Bonadio, Cobolli, Darderi e al femminile Brancaccio e Stefanini.

La copertura televisiva delle qualificazioni del Roland Garros è affidata a Discovery+ ed Eurosport, che seguirà lo slam parigino attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2. I due canali saranno disponibili anche per gli abbonati di Sky (210 e 211), DAZN e Tim Vision. Saranno disponibili anche live streaming attraverso la piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri, approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi. Di seguito il programma integrale delle qualificazioni del Roland Garros 2023.

LUNEDÌ 22 MAGGIO (dalle 10:00 – primo turno maschile e femminile)

MARTEDÌ 23 MAGGIO (dalle 10:00 – primo turno maschile e femminile)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO (dalle 10:00 – secondo turno maschile e femminile)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO (dalle 10:00 – turno decisivo maschile e femminile)

VENERDÌ 26 MAGGIO (dalle 10:00 – turno decisivo maschile e femminile)