Roland Garros 2023, il tabellone di qualificazione femminile: presenti Stefanini e Brancaccio

Sorteggiato il tabellone di qualificazione femminile del Roland Garros 2023, secondo slam stagionale in programma sui campi in terra rossa di Parigi. Sono due le azzurre che proveranno a conquistare il main draw: Lucrezia Stefanini, testa di serie numero due, ci è già riuscita quest’anno agli Australian Open e tenterà ora il bis. Non sarà facile, già dall’esordio contro la giovane e talentuosa polacca Chwalinska. Esordio assoluto in una prova dello slam per Nuria Brancaccio, che scenderà in campo contro la britannica Katie Boulter.

GLI SLOT DELLE ITALIANE

(2) Stefanini vs Chwalinska

Timofeeva vs Melnikova

Townsend vs Stevanovic

Bandecchi vs (20) Juvan

(8) Golubic vs Hunter

Tubello vs Barthel

Krueger vs Miyazaki

Brancaccio vs (24) Boulter