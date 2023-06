Europei Under 21 2023: le probabili formazioni della terza giornata

Le probabili formazioni della terza giornata degli Europei Under 21 2023. Archiviata la seconda giornata di pausa, martedì 27 giugno si torna in campo per il terzo ed ultimo turno della fase a gironi, che diventa determinante per tutte quelle squadre che sono nel limbo e non hanno ancora staccato il pass per i quarti di finale. L’Italia giocherà mercoledì 28 giugno alle ore 20:45 contro la Norvegia. Ecco tutte le probabili formazioni.

LA GUIDA COMPLETA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

LE PROBABILI FORMAZIONI

OLANDA-GEORGIA

PORTOGALLO-BELGIO

CROAZIA-ROMANIA

SPAGNA-UCRAINA

INGHILTERRA-GERMANIA

REPUBBLICA CECA-ISRAELE

ITALIA-NORVEGIA

SVIZZERA-FRANCIA