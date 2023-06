Probabili formazioni Italia-Norvegia, Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia, match valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, in programma tra Romania e Georgia. Nel gruppo D gli azzurrini vogliono provare a sognare di qualificarsi per i quarti di finale e di certo sarà indispensabile battere gli scandinavi. Non sarà però affatto facile. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di mercoledì 28 giugno alla Cluj Arena. Ecco le probabili formazioni.

QUI ITALIA – Nicolato ha un dubbio: passare al 4-3-3 o confermare il 3-5-2? Gnonto dal 1′ con Pellegri punta, Parisi e Cambiaso avanzati sugli esterni di centrocampo.

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Scalvini, Okoli; Cambiaso, Rovella, Miretti, Tonali, Parisi; Gnonto, Pellegri.

Ballottaggi:

Indisponibili: –

Squalificati: –

Norvegia (4-4-2): Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Wolfe; Christensen, Hove, Evjen, Kitolano; Botheim, Nusa

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –