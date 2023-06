Giochi Europei Cracovia, tiro con l’arco: Nespoli e Paoli avanzano agli ottavi di finale

Sono partite le eliminatorie individuali di tiro con l’arco ai Giochi Europei 2023 di Cracovia, importanti perché oltre alle medaglie mettono in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Avanzano, dopo la prima giornata, due dei tre arcieri in campo: Alessandro Paoli ha battuto 6-4 lo sloveno Den Habjan Malavasic conquistando così un posto agli ottavi dove si troverà davanti il forte olandese Steve Wjiler, settimo dopo le qualifiche. Avanza anche Mauro Nespoli vincente 6-2 contro l’ucraino Oleksii Hunbin e al prossimo turno se la vedrà contro il tedesco Florian Unruh che occupa la posizione numero 2 del tabellone. Viene invece eliminato ai sedicesimi di finale Federico Musolesi che è stato sconfitto oggi dallo svizzero Keziah Chabin con il risultato di 7-3.

Domani toccherà invece alle donne scendere sulla linea di tiro per le sfide fino ai sedicesimi di finale. Per l’Italia saranno in gara Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli e Lucilla Boari.