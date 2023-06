Probabili formazioni Svizzera-Francia, Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Svizzera-Francia, match valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, in programma tra Romania e Georgia. Nel gruppo D elvetici e transalpini vogliono entrambe la qualificazione ai quarti di finale e soprattutto puntano al primo posto del raggruppamento per garantirsi un sorteggio migliore. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di mercoledì 28 giugno allo Stadio Radulescu. Ecco le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Svizzera-Francia

Svizzera (4-3-3): Saipi; Omeragic, Stergiou, Burch, Kronig; Sohm, Imeri, Rieder; Amdouni, Ndoye, Males

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Francia (4-3-3): Meslier; Diakité, Badé, Kalulu, Nkounkou; K. Thuram, Caqueret, Le Fee; Cherki, Gouiri, Kalimuendo

Ballottaggi: –

Indisponibili: Olise

Squalificati: Adli