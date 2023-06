Probabili formazioni Croazia-Romania: Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Croazia-Romania, match della terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, in programma tra Georgia e Romania. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di martedì 27 giugno, ma le due squadre sono già aritmeticamente eliminate e giocano solo per collezionare i primi punti della rassegna continentale. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici. La Croazia è la delusione del torneo, mentre la Romania non è riuscita ad imporsi come rivelazioni del girone.

Le probabili formazioni di Croazia-Romania

Croazia (4-5-1): Kotarski; Sigur, Franjic, Perkovic, Krizmanic; Sego, Baturina, Bulat, Prsir, Frigan; Beljo

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Romania (4-2-3-1): Târnovanu; Pantea, Dican, Racoviţan, Ticu; Lixandru, Screciu; Isfan, Munteanu, Petrila; Markovic

Ballottaggi: –

Indisponibili: Mihaila (in dubbio)

Squalificati: –