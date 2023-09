Mondiali basket 2023: medaglia di bronzo al Canada, battuti ai supplementari gli Stati Uniti

Terminano nel peggiore dei modi i Mondiali 2023 di basket per gli Stati Uniti, che cedono il passo al Canada nella finale per il terzo e quarto posto. Nella gara tra due delle squadre super favorite per arrivare in finale, a trionfare sono stati Gilgeous-Alexander e compagni, autori di una prova eccezionale e bravi a ribaltare il pronostico della vigilia. Pur essendosi complicati la vita nel finale di quarto quarto con un vero e proprio miracolo di Bridges, i canadesi sono riusciti ad avere la meglio ai tempi supplementari con il punteggio di 127-118. Il miglior realizzatore della gara del Mall of Asia Arena di Manila non è però Gilgeous-Alexander, bensì uno scatenato Dillon Brooks, autore di 39 punti con 7 su 8 da tre punti. Per il Canada si tratta del primo storico podio mondiale.

CRONACA – Ottima partenza del Canada, che disputa un primo quarto fantastico e manda a bersaglio la bellezza di sei triple. Sugli scudi Brooks, mentre gli americani faticano soprattutto in fase difensiva e dopo i primi dieci minuti hanno già nove lunghezze di svantaggio. Bridges e compagni però non restano a guardare e ricuciono il gap nel secondo parziale, portandosi addirittura in vantaggio. Proprio nel finale di tempo, però, il Canada torna all’attacco e si riporta al comando, andando all’intervallo sul +2.

Nella ripresa, sono ancora i canadesi a scappare nel punteggio ma il problema è che non riescono a mandare al tappeto gli avversari, bravi a restare in scia e prevenire la fuga. Nel quarto parziale il copione infatti si ripete e due triple di Haliburton rilanciano gli americani, che grazie a un mega parziale si issano sul +2. Il Canada però sale in cattedra nel finale e sale sul +4 a una manciata di secondi dalla fine. Partita finita? No, perché Bridges s’inventa un capolavoro, segnando il primo libero e sbagliando il secondo, per poi segnare la tripla del 111-111. Si va dunque ai supplementari, dove però i ragazzi di Kerr si spengono e perdono subito terreno, scivolando nel punteggio. Quando provano a svegliarsi è troppo tardi e il Canada trionfa per 127-118.

TABELLINO USA CANADA 118-127 OT

USA: Edwards 24, Bridges 19, Reaves 23, Brunson 13, Hart 10, Portis Jr 14, Haliburton 6, Kessler 6, Johnson 3.

CANADA: Alexander-Walker 5, Barrett 23, Brooks 39, Dort 11, Ejim 3, Gilgeous-Alexander 31, Edey 0, Olynik 11, Powell 4, Scrubb 0.