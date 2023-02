Basket, Serie A1 2022/2023: Treviso vince scontro diretto contro Napoli

Seconda vittoria consecutiva per Treviso, che sul campo di casa ha sconfitto Napoli 85-82 nella diciannovesima giornata della Serie A1 2022/2023. Punti fondamentali per i ragazzi di coach Nicola, che si allontanano dalla zona playout salendo a quota 16 in undicesima posizione. Banks e Young migliori marcatori con 21 punti.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA 2023

TABELLONE COPPA ITALIA 2023

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 19^ GIORNATA

LA PARTITA – Williams apre e Faggian risponde per il 2-2 iniziale. Allungo Napoli sul 2-6 e sorpasso Treviso con Jantunen sull’11-10, e dopo una parte finale equilibrata i padroni di casa riescono a chiudere in vantaggio il primo quarto sul 19-17. Treviso allunga all’inizio del secondo quarto sul 26-20, domina tutta la seconda parte di parziale toccando il +10 sul 39-29 e andando all’intervallo con ben undici punti di vantaggio su 42-31. I padroni di casa continuano a dominare al rientro in campo toccando i tredici punti di vantaggio sul 51-38, ma Napoli reagisce e con un parziale di 21-27 accorcia sul 63-58 alla fine del terzo quarto. Rischia ancora tanto Treviso nell’ultimo quarto, dove gli ospiti riescono a pareggiare sul 78-78, ma sono i padroni di casa ad imporsi sull’85-82.