Real Madrid, Ancelotti: “Felice di questo successo, Benzema e Valverde eccezionali”

Il Real Madrid, grazie al successo ottenuto per 5-3 ai danni dell’Al Hilal, ha conquistato l’ottavo Mondiale per Club della sua nobile storia. Al termine della gara, l’allenatore Carlo Ancelotti non ha nascosto tutta la soddisfazione per aver conquistato un altro trofeo.

“Sono molto felice e orgoglioso di questo successo – ha dichiarato il tecnico ex Milan –: il nostro obiettivo era di portare al Real Madrid l’ottava Coppa Intercontinentale, ci siamo riusciti. È stata una bella partita contro una squadra tecnicamente di ottimo livello. È andata come pensavamo andasse: i miei giocatori sono stati capaci di avere una grande mobilità offensiva, grazie soprattutto all’apporto di Benzema e Valverde, autori di una prestazione eccezionale“.