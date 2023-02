Basket, Serie A1 2022/2023: Trento rimonta Scafati e si impone 74-79

Vittoria in rimonta di Trento in casa di Scafati nella diciannovesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo tre quarti di gara equilibrati, i campani sono riusciti a raggiungere il +11 nell’ultimo quarto subendo però la grande rimonta degli avversari nella fase finale di gara (74-79). Trento vola così al quinto posto in classifica con 20 punti. Miglior marcatore Logan (22 punti).

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA 2023

TABELLONE COPPA ITALIA 2023

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 19^ GIORNATA

LA PARTITA – Padroni di casa subito sul 4-0 all’inizio del primo quarto con Pinkins. Trento si sblocca con Lockett sul 4-1 e trova il sorpasso sul 4-6 con Udom. Botta e risposta tra le due squadre in un primo tempo equilibratissimo, con il primo quarto che si chiude in perfetta parità sul 19-19 mentre il secondo termina con un solo punto di differenza tra le due squadre sul 33-32. Parte bene Trento nel terzo quarto, dove allunga sul 33-36, ma Scafati ribalta tutto sul 39-36. Nuovo equilibri sul 39-39, gli ospiti raggiungono i sei punti di vantaggio sul 42-48 ma i campani riagganciano il risultato sul 58-58 dando vita a una parte finale di parziale equilibrata, chiusa sul 56-55. Prima parte di ultimo quarto dominata dai padroni di casa che raggiungono il +11 sul 74-63, ma nel finale subiscono la grande rimonta di Trento che chiude sul 74-79.