Basket, Serie A1 2022-2023: Bologna batte Reggio Emilia 63-74, cronaca e tabellino

Virtus Segafredo Bologna batte Unahotels Reggio Emilia per 63-74 nella sfida valida per la diciannovesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Sacar Anim, il quale mette a segno 24 punti, che non bastano per regalare la vittoria a Reggio Emilia.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Mickey che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 17-26. Nel secondo quarto la situazione cambia, ed è Reggio Emilia che va’ più volte a canestro, recuperando però solo 3 lunghezze. Si va negli spogliatoi con il risultato di 33-39.

Cambia nuovamente la storia nel terzo quarto, con Bologna che gioca meglio fino alla metà di frazione. Da qui in poi, Reggio è un rullo compressore, e si porta vicinissimo a pareggiarla, iniziando gli ultimi 10 minuti sul -2, sul risultato di 55-57. Nel finale la rimonta Triesce, andando anche in vantaggio di 5. I padroni di casa però si spengono completamente raggiunta quota 60, lasciando via libera a Bologna che non se lo fa dire due volte, rimontando e scappando via. Vince Bologna, Reggio Emilia sconfitto. Risultato finale: 63-74.

IL TABELLINO

REGGIO EMILIA-BOLOGNA 63-74 (25-16, 25-25, 18-11, 12-17)

REGGIO EMILIA: Anim 24, Reuvers 6, Hopkins 0, Cipolla 0, Strautins 6, Vitali 0, Stefanini 0, Cinciarini 7, Olisevicius 6, Diouf 9, Burjanadze 5, Senglin.

BOLOGNA: Mannion 12, Faldini 0, Pajola 0, Bako 4, Jaiteh 13, Lundberg, Hackett 7, Mickey 10, Camara 0, Weems 12, Teodosic 11, Abass 3.