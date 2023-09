Basket, Mondiali 2023: la Germania è campione del mondo. Serbia sconfitta 83-77

La Germania è campione del mondo. La formazione teutonica batte 83-77 la Serbia nella finale dei Mondiali 2023 di basket e sale sul tetto del mondo per la prima volta nella sua storia. Una partita davvero emozionante a Manila, che vede le due squadre darsi battaglia fino all’ultimo secondo con un Dennis Schroder mostruoso che, da capitano, porta al trionfo i suoi compagni di squadra realizzando ben 28 punti. Per i balcanici non sono sufficienti i 21 punti di Aleksa Avramovic e i 17 di Bogdan Bogdanovic.

GERMANIA-SERBIA 83-77 (23-26, 24-21, 22-10, 14-20)

Avvio di partita molto equilibrato con Nikola Jovic e Dennis Schroder che sono i primi a muovere la retina. Tra le due squadre c’è un continuo botta e risposta che, all’improvviso, viene spezzato dalla compagine balcanica. Quest’ultima, trascinata da Vanja Marinkovic, riesce a tenere la testa avanti chiudendo il primo quarto sul 26-23. Nel secondo parziale la Germania reagisce e firma il contro-sorpasso, affidandosi alle fantastiche giocate di Franz Wagner e Dennis Schroder, bravi ad infilare un paio di triple. La Serbia, dal suo canto, resta incollata e con due tiri liberi realizzati da Bogdan Bogdanovic va a riposo in perfetta parità sul 47-47.

Nella ripresa la Germania torna in campo con il piglio giusto e, dopo aver preso il controllo delle operazioni, decide di dare una sterzata decisa alla sfida incrementando in maniera notevole il proprio vantaggio. La Serbia accusa il colpo e rischia di capitolare, scivolando ad oltre dieci punti dagli avversari, che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo con i soliti Dennis Schroder e Franz Wagner: il terzo quarto termina 69-57 in favore dei teutonici, con un parziale di 22-10. Negli ultimi dieci minuti di gioco i balcanici provano a giocarsi il tutto per tutto con Aleksa Avramovic che, a suon di punti, riesce a tenerli a galla e a guidare la rimonta. I tedeschi, però, nonostante il pressing dei rivali, riescono a limitare i danni e a difendere il vantaggio, laureandosi così campioni del mondo.