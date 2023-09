MotoGP, Abodi a Bagnaia: “A volte un terzo posto vale quanto una vittoria”

Il ministro per sport e per i giovani Andrea Abodi, sul proprio profilo X commenta la terza piazza conquistato da un infortunato Bagnaia: “A volte un terzo posto vale quanto una vittoria, e forse più, per il modo con il quale si conquista, per il coraggio e la determinazione, per la capacità di stringere i denti nonostante la condizione fisica. Complimenti Pecco per il talento, il carattere e i valori“.