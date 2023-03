Europei indoor Istanbul 2023, ultima giornata in tv oggi: canale, orario e diretta streaming atletica

Tutto pronto per la quarta ed ultima giornata dei Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. L’Italia vuole provare ad arricchire il bottino di medaglie per chiudere in bellezza la rassegna continentale al coperto. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 italiane di domenica 5 marzo per la sessione mattutina e alle ore 17.05 per quella pomeridiana alla Ataköy Athletics Arena di Istanbul, in Turchia. Di seguito, il programma dettagliato della quarta ed ultima giornata degli Europei indoor di Istanbul 2023 di atletica leggera con gli orari italiani e come vedere le gare.

STREAMING E TV – Le gare della quarta ed ultima giornata saranno trasmesse interamente in diretta streaming su Rai Play (8.00-12.00 e 17.00-19.05), con collegamenti in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD nella fascia oraria 8.10-11.40 per la sessione mattutina e Rai Due dalle 17.00 alle 19.05 per la sessione pomeridiana. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale delle gare, la cronaca ed i risultati al termine di ciascuna sessione per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 5 MARZO

Sessione mattutina

8.00 60 metri ostacoli – Eptathlon (uomini)

8.12 Salto in lungo maschile – Finale

8.20 Salto in alto femminile – Finale

8.35 60 metri ostacoli maschili – Semifinali

8.55 60 metri ostacoli femminili – Semifinali

9.08 Salto con l’asta maschile – Eptathlon (uomini)

Sessione pomeridiana

17.05 Salto in alto maschile – Finale

17.10 Staffetta 4×400 metri maschile – Finale

17.18 Salto con l’asta maschile – Finale

17.25 Staffetta 4×400 metri femminile – Finale

17.40 1000 metri maschili – Eptathlon (uomini)

17.50 Salto in lungo femminile – Finale

18.00 3000 metri maschili – Finale

18.22 800 metri maschili – Finale

18.35 800 metri femminili – Finale

18.55 60 metri ostacoli femminili – Finale

19.05 60 metri ostacoli maschili – Finale