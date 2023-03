F1 GP Bahrain 2023, Leclerc: “Red Bull di un’altra categoria, se non miglioriamo faremo fatica”

Charles Leclerc è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro nel GP del Bahrain 2023, primo appuntamento della nuova stagione F1. Tanta frustrazione nelle parole del monegasco, comprensibilmente deluso per com’è iniziato il campionato: “Si sapeva che non eravamo veloci in gara, bisogna parlare di loro perché nostro obiettivo è batterli. Dobbiamo fare passi avanti sul passo gara, siamo troppo lontani. Non si è mai visto che in qualifica eravamo vicini ed in gara eravamo ad un secondo, erano un’altra categoria. Dobbiamo migliorare sennò faremo fatica“.

