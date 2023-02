Sanremo 2023, terza serata stasera in tv: ospiti, programma, orario e streaming

Il Festival di Sanremo 2023 prosegue con la terza serata, che corrisponde anche al giro di boa di quest’edizione. Dopo aver ascoltato tutte e 28 le canzoni in gara tra prima e seconda serata (14 e 14), stavolta i 28 artisti si esibiranno tutti in un’unica serata. Appuntamento dunque a stasera, giovedì 9 febbraio alle 20:40 su Rai1 mentre la fine dello spettacolo è prevista per l’1:30. La co-conduttrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi sarà la pallavolista Paola Egonu, che affronterà il delicato tema del razzismo. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, tornano i Maneskin, vincitori nel 2021. Presenti anche i cantanti Peppino Di Capri e Sangiovanni. La trasmissione potrà essere seguita su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

REGOLAMENTO SANREMO 2023

SANREMO 2023, CLASSIFICA SECONDA SERATA

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA AMADEUS

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA CHIARA FERRAGNI

MONTEPREMI SANREMO 2023

FANTASANREMO, REGOLAMENTO E BONUS-MALUS