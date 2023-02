Sanremo 2023, i Maneskin infiammano l’Ariston con un medley dei loro successi (VIDEO)

di Giorgio Billone 25

I Maneskin infiammano il teatro Ariston e sono i super ospiti musicali della terza serata di Sanremo 2023. Insieme a Tom Morello alla chitarra, la band che ha trionfato nel 2021 al Festival ritorna come ospite con un medley di quattro grandi successi, tra cui Zitti e buoni, e il pubblico è in visibilio per questa performance adrenalinica. In alto ecco il video con l’esibizione di questa sera dei Maneskin.