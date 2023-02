Sanremo 2023, risultati e classifica seconda serata: ecco le migliori canzoni in ordine

I risultati e la classifica della seconda serata del Festival di Sanremo 2023: ecco le migliori canzoni in ordine rispetto alle seconde quattordici che abbiamo sentito al mercoledì e poi la classifica complessiva che tiene conto delle due serate. Fedez provoca l’Ariston citando il governo Meloni e poi chiude con un omaggio a Vialli, Albano con Morandi e Ranieri per un medley delle loro canzoni di successo. E poi Angelo Duro con il suo spettacolo sopra le righe in tarda nottata, quindi l’incursione di Fiorello in collegamento da via Asiago e il “Belve” della Fagnani con protagonisti Amadeus e Morandi. Ma tornando alla gara, ricordando che a votare sono i 150 giornalisti della carta stampata, web, tv e radio in sala stampa. Di seguito ecco la classifica della seconda serata e poi quella complessiva.

CLASSIFICA SECONDA SERATA SANREMO 2023

ColapesceDimartino -Splash Madame – Il bene nel male Tananai Tango Lazza – Scegliere Giorgia – Parole dette male Rosa Chemical – Made in Italy Paola e Chiara – Furore Levante – Vivo Articolo 31 – Un bel viaggio Modà – Lasciami LDA – Se poi domani Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

CLASSIFICA COMPLESSIVA DELLE DUE SERATE