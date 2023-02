Sanremo 2023, seconda serata stasera in tv: ospiti, programma, orario e streaming

Tutto pronto per la seconda serata di Sanremo 2023. Dopo aver rotto il ghiaccio, si replica stasera, mercoledì 8 febbraio alle 20:40 su Rai1 mentre la fine dello spettacolo è prevista per l’1:30. La co-conduttrice insieme agli intoccabili Amadeus e Gianni Morandi sarà la giornalista Francesca Fagnani, celebre soprattutto per il suo programma ‘Belve’. Tanta curiosità inoltre per i cantanti in gara: previste le esibizioni dei 14 artisti che non si sono esibiti nella prima serata. Tra gli ospiti spiccano invece Al Bano, Massimo Ranieri, i Black Eyed Peas, Angelo Duro e Francesco Arca. La trasmissione potrà essere seguita su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

