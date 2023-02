Sanremo 2023, chi è Francesca Fagnani: età, quanto guadagna, marito e figli

Francesca Fagnani è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 per quanto riguarda la seconda serata. Andiamo allora a scoprire chi è la donna protagonista questa sera all’Ariston, che non è nota probabilmente al grande pubblico. Uno dei volti più apprezzati negli ultimi anni nella tv italiana, ha 44 anni ed è nata il 25 novembre 1978 a Roma. E’ alta 1.76 cm, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri.

Francesca Fagnani, vita sentimentale, lavoro e studi

Si è laureata alla Sapienza di Roma, quindi ha proseguito i suoi studi a New York, dove ha capito di voler fare la giornalista. Ed è così che esordisce ad Annozero con Michele Santoro, quindi a Rete 4, poi con Belve sul Nove e da poco il trasferimento della trasmissione su Rai Due. Francesca Fagnani, inoltre, è la compagna del giornalista Enrico Mentana, ormai da dieci anni. Non hanno figli dalla loro unione, mentre il direttore del Tg di La7 ha quattro figli. La conduttrice ha inoltre due cagnolini, Nina e Bice. Per quanto riguarda infine i suoi guadagni, non è noto quale sia il suo stipendio in Rai, ma sappiamo che questo non raggiunge la cifra di trasparenza di 250.000 euro, soglia oltre la quale vanno dichiarati pubblicamente gli introiti dalla tv di stato. Per Sanremo, il suo cachet si aggira intorno a una cifra tra i 30.000 e i 50.000 euro, ma è una notizia priva di conferme.