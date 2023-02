Sanremo 2023, scaletta seconda serata 8 febbraio: orario cantanti. A che ora finisce?

La scaletta completa della seconda serata di Sanremo 2023: ecco le anticipazioni e lo svolgimento passo dopo passo di mercoledì 8 febbraio. Sul palco dell’Ariston è finalmente tutto pronto per la seconda serata della settantatreesima edizione del Festival più amato dagli italiani. Vi proponiamo di seguito la scaletta completa con tutte le informazioni “tecniche” fornite dalla Rai, in modo tale da capire in che momento toccherà agli artisti o agli ospiti preferiti. La puntata dovrebbe finire poco dopo l’una di notte. Si esibiranno quattordici cantanti e ci saranno diversi ospiti.

Will – Stupido

Modà – Lasciami

SetHu – Cause perse

Articolo 31 – Un bel viaggio

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Colapesce e Dimartino – Splash

Shari – Egoista

Madame – Il Bene nel Male

Levante – Vivo

Tananai – Tango

Rosa Chemical – Made in Italy

LDA – Se poi domani

Paola e Chiara – Furore

THE OFFICIAL RUNNING ORDER FOR THE CONTESTANTS AND THE SPECIAL GUESTS FOR THE SECOND #SANREMO2023 NIGHT! (1/2) pic.twitter.com/RKXcjdaH54 — Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) February 8, 2023