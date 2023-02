Serie A, Cassano: “Lazio gioca bene ma ha limiti fisici, Napoli squadra più bella d’Europa”

L’ex calciatore, Antonio Cassano, ha parlato della stagione che stanno vivendo la Lazio di Sarri e il Napoli di Spalletti. Queste le sue parole, pronunciate nel corso di una diretta Instagram: “La Lazio gioca benissimo, ma ha dei giocatori che non stanno benissimo fisicamente. Non riescono a fare quindi ciò che gli chiede Sarri. Quest’ultimo deve trovare una soluzione, se no farà fatica. Il Napoli è la squadra più bella d’Europa, Spalletti ha creato un collettivo perfetto. Kvara è incredibile, Osimhen in crescita, Lobotka può giocare dove vuole e Kim è fortissimo”.