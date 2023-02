Sanremo 2023, risultati e classifica prima serata: ecco le migliori canzoni

I risultati e la classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2023: ecco le migliori canzoni in ordine rispetto alle prime quattordici che abbiamo sentito al martedì. Dopo l’apertura col presidente Mattarella e il monologo di Roberto Benigni, con una Chiara Ferragni co-conduttrice che non entusiasma, prima serata frizzante sul palco dell’Ariston, in cui si sono esibiti come ospiti i Pooh e Mahmood e Blanco. Proprio quest’ultimo, tornato a fine serata per una sua canzone da solista, per un problema tecnico si è infuriato e durante l’esibizione ha cominciato ad avere una crisi di rabbia distruggendo i fiori e venendo pesantemente fischiato. Ma tornando alla gara, ricordando che a votare sono i 150 giornalisti della carta stampata, web, tv e radio in sala stampa. Di seguito ecco la classifica della prima serata.

CLASSIFICA PRIMA SERATA SANREMO 2023