Volley, quarti Playoff Superlega 2023/2024: Trento soffre ma vince anche gara-2, Modena ko al tie-break

La Valsa Group Modena sogna ma alla fine cede 2-3 (22-25, 28-26, 25-15, 19-25, 13-15) contro l’Itas Trentino in gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. I canarini di Alberto Giuliani, dopo un primo set molto complicato, crescono molto e si lanciano con un terzo set dominato. La formazione di Fabio Soli reagisce e rinvia tutto al tie-break, dove recupera lo svantaggio iniziale e va a prendersi la vittoria. Trento dunque si porta sul 2-0 nella serie e avrà a disposizione domenica prossima in casa il primo match-point per accedere alle semifinali. A Modena non bastano i 21 punti di Vlad Davyskiba, mentre il miglior realizzatore tra gli ospiti è Alessandro Michieletto, autore di 20 punti nonostante qualche dolore alla schiena. Di seguito, la cronaca della partita.

La partita

Trento scende in campo determinata e riprende da dove aveva lasciato gara-1 (3-8), Modena prova a rispondere (8-11) e pareggia i conti sul 13-13. Gli uomini di Fabio Soli piazzano un nuovo break (13-15), i padroni di casa tornano sotto (20-21) ma cedono nel finale (21-24) e Trento si prende il primo set (22-25). Nel secondo set Modena risponde punto su punto (6-6), Trento tenta di allungare (12-15) ma i padroni di casa rimangono lucidi e agganciano gli avversari sul 19-19. Il finale è lotta punto a punto, con gli uomini di Giuliani che la spuntano ai vantaggi sfruttando l’invasione a rete di Acquarone (28-26).

Nel terzo set si ribalta la situazione con una Trento che si perde (6-2) e non riesce a ritrovarsi (13-4). Modena ne approfitta (22-13) e chiude rapidamente la frazione (25-15). Nel quarto set torna la lotta punto a punto, con Trento che sembra avere qualcosa in più (10-13). Gli ospiti scappano via (14-18) e rimangono lucidi, chiudendo la frazione (19-25) che rinvia tutto al tie-break. Nel quinto set Trento prova subito a scappar via (2-4), ma Modena risponde (4-4) e ribalta la situazione (9-7), arrivando ad un passo dalla vittoria (11-9). Ma gli uomini di Fabio Soli non ci stanno: pareggiano i conti (12-12) e salgono di colpi alla fine, prendendosi così la vittoria (13-15).