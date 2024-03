Juventus-Atalanta, c’è anche John Elkann in tribuna

C’è anche John Elkann ad assistere al match tra la sua Juventus e l’Atalanta, in corso in questo momento all’Allianz Stadium. Il numero uno di Exor, che ieri era presente nel box Ferrari a Jeddah in occasione del GP dell’Arabia Saudita, ha raggiunto lo stadio e si è seduto in tribuna giusto in tempo per il calcio d’inizio, con i bianconeri che cercano una vittoria per riprendersi il secondo posto dopo il sorpasso del Milan.