Manca sempre meno alla fine della regular season ed ogni match è importante per la classifica: scopriamo le sfide della 19^ giornata del campionato di Superlega 2024/2025. Si inizia alla grande con l’anticipo di sabato 8 febbraio: a confronto Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli uomini di Soli si sono messi alle spalle la dolorosa sconfitta in semifinale di Coppa Italia grazie alla netta vittoria conquistata a Verona ed ora vogliono aggiudicarsi anche questo big match. Dall’altra parte della rete ci sono i biancorossi di Andrea Anastasi, quarti in classifica e a caccia di riscatto dopo il ko interno incassato contro Civitanova la scorsa settimana. Domenica 9 febbraio poi spazio alle altre cinque partite, tutte da vivere.

CIVITANOVA A MODENA, MONZA A CACCIA DI PUNTI A VERONA

La prima sfida della domenica da seguire con attenzione è quella tra Rana Verona e Vero Volley Monza. I brianzoli di Massimo Eccheli, infatti, nonostante l’ottimo percorso in Champions League, sta faticando parecchio in campionato ed è al momento penultima. Beretta e compagni arrivano dalla bella vittoria interna contro Padova ed ora vanno a caccia di altri punti importanti nella città scaligera. D’altra parte, la squadra di Rado Stoytchev, finalista di Coppa Italia, punta all’undicesimo sigillo nella stagione regolare per riscattare subito il ko contro Trento. Proverà a sfruttare il tifo del proprio pubblico Taranto, fanalino di coda della classifica con 13 punti (come Monza). Il club pugliese ospita Cisterna, che nel turno precedente in casa è riuscita a spuntarla al tie-break contro Modena.

I canarini di Alberto Giuliani proveranno dunque a riscattarsi tra le mura amiche con una grande prestazione in questa nuova giornata. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è Civitanova, fresca vincitrice della Coppa Italia che arriva dalla netta vittoria a Piacenza e vuole confermare l’ottimo momento di forma. È tornata a vincere e vuole continuare a farlo Perugia, attesa sul campo di Grottazzolina. I marchigiani di Massimiliano Ortenzi vanno a punti da sette partite di fila (5 vittorie e 2 sconfitte al tie-break contro Verona e Trento) e vogliono proseguire questo buon momento per avvicinarsi ulteriormente alla salvezza. Proprio a Grottazolina domenica scorsa si è arresa al quinto set Milano, che ora vuole tornare al successo in casa contro Padova, squadra a sua volta affamata di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le partite dell’ottava giornata di ritorno di Superlega 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, un match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, oltre che in streaming su Rai Play, mentre altre due partite saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

SABATO 8 FEBBRAIO

20:30 Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 9 FEBBRAIO

16:00 Yuasa Battery Grottazzolina vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta volleyballworld.tv

18:00 Valsa Group Modena vs Cucine Lube Civitanova – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

16:00 Rana Verona vs Mint Vero Volley Monza – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

18:00 Gioiella Prisma Taranto vs Cisterna Volley – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

19:00 Allianz Milano vs Sonepar Padova – Diretta volleyballworld.tv

In vetta alla classifica al termine della settima giornata di ritorno c’è la Sir Susa Vim Perugia, che precede Trento e Civitanova. Da tenere presente che Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova devono ancora recuperare i rispettivi match della prima giornata di ritorno, non disputati per via dell’impegno al Mondiale per Club in Brasile. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.