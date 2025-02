Nel fine settimana andrà in scena la 19^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket, un turno importante perché precede la Coppa Italia. Tra pochi giorni, infatti, le migliori otto squadre del girone di andata si contenderanno il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa giocata a inizio campagna. Al di là di questo, chiaramente, sono diversi gli spunti di interesse per questa nuova giornata. In scena, infatti, alcuni scontri diretti che coinvolgono squadre di medio-alta classifica, ma anche tra formazioni che, al contrario, lottano per non retrocedere. Ecco, quindi, tutte le indicazioni sul turno in questione, con gli orari e come vedere le partite in diretta tv.

RISULTATI E CLASSIFICA

COME VEDERE LA SERIE A IN DIRETTA

Serie A basket: si parte con Sassari-Olimpia Milano, poi lo scontro salvezza Pistoia-Scafati

Come di consueto, saranno due gli anticipi che si giocheranno sabato 8 febbraio. Si parte alle 20:00 con la partita tra Sassari e Olimpia Milano. Momento particolare per gli uomini di coach Bulleri, che dopo un dicembre da urlo con quattro vittorie in cinque partite, hanno ottenuto appena un successo nelle prime cinque partite del nuovo anno. Un rendimento che ha allontanato Sassari dalle prime otto posizioni, tanto da sfiorare l’accesso alla Coppa Italia. Ora arriva un difficile appuntamento tra le mura amiche contro la formazione meneghina, che invece nel 2025 ha vinto quattro partite su cinque. L’unica sconfitta è arrivata proprio in trasferta, sul campo di Venezia.

Alle 20:30 sarà il turno di un interessante quanto importante scontro salvezza. Al PalaCarrara di Pistoia, infatti, gli uomini di coach Okorn se la vedranno contro Scafati con l’intento di operare l’aggancio in classifica. Infatti, i toscani sono penultimi con 8 punti, ad appena due lunghezze dai campani. Questi ultimi, però, non staranno certamente a guardare e a loro volta proveranno ad allungare, dopo che la scorsa settimana è arrivata la prima vittoria della gestione Ramondino, contro Sassari. In palio, quindi, due punti pesantissimi, che potranno dire moltissimo sul destino delle due squadre nell’ultima parte di campionato.

Brescia-Trieste e Tortona-Virtus Bologna il clou della domenica

Passando alle partite che si giocheranno domenica 9 febbraio, invece, spicca la sfida tra Brescia e Trieste. Una partita che promette un tasso elevatissimo di spettacolo tra due squadre che stanno disputando un campionato da protagoniste. In particolare, la Germani fa parte del terzetto a quota 26 punti insieme a Trapani e Virtus Bologna nonostante tre sconfitte nelle ultime cinque partite, tra cui quella della scorsa settimana in trasferta sul campo di Napoli. La formazione allenata da coach Christian, invece, nel nuovo anno ha perso solo nella trasferta contro l’Olimpia Milano ed è reduce dalla larga vittoria contro Tortona.

E proprio la squadra piemontese è protagonista della penultima partita della 19^ giornata. La Bertram, infatti, alle 19:30 di domenica ospiterà in casa la Virtus Bologna, che ha perso due delle ultime tre partite giocate in trasferta in campionato. In generale, però, la Virtus ha vinto cinque delle ultime sei partite di Serie A, e punta a ottenere altri due punti per rimanere in scia e provare l’aggancio a Trento, che invece farà visita a Varese.

Orari e programma tv 19^ giornata Serie A basket

Sabato 8 febbraio

Ore 20:00 – Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano (Dazn, Eurosport 2)

Ore 20:30 – Estra Pistoia – Givova Scafati (Dazn)

Domenica 9 febbraio

Ore 16:00 – Umana Reyer Venezia – Napoli Basket (Dazn)

Ore 16:30 – Nutribullet Treviso Basket – UNAHOTELS Reggio Emilia (Dazn)

Ore 17:00 – Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino (Dazn)

Ore 18:15 – Germani Brescia – Pallacanestro Trieste (Dazn, DMAX)

Ore 19:30 – Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna (Dazn)

Ore 20:00 – Vanoli Cremona – Trapani Shark (Dazn, Eurosport 1)