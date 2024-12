Trento si arrende a Sada Cruzeiro per 1-3 (22-25, 25-20, 16-25, 22-25). La compagine italiana guidata da Fabio Soli ottiene il pass di accesso alla finale del Mondiale per Club per la settima volta nella storia della squadra, ma non riesce a conquistare il titolo. L’Itas, fino ad oggi l’unico club ad aver collezionato il successo iridato cinque volte, viene raggiunta proprio dagli avversari brasiliani. Sada Cruzeiro sta infatti festeggiando il quinto Mondiale per Club della sua storia. La finale, in scena all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile, si dimostra equilibrata nei primi due set, mentre sul finale i sudamericani salgono in cattedra.

Il terzo gradino del podio va a Foolad Sirjan Iranian, che piega la Lube Civitanova. La finale terzo posto si dimostra molto equilibrata e termina 3-2 (23-25, 25-23, 21-25, 26-24, 19-17). Gli uomini di Medea ottengono il successo nel primo parziale per soli due punti, con il tabellone che segna 23-25. Anche il secondo set vede le due squadre lottare a distanza ravvicinata, con gli iraniani che hanno la meglio per 25-23. Il terzo set porta, nuovamente, vede la Lube in vantaggio. Civitanova riesce a costruire un vantaggio di quattro punti e il set termina 21-25. Il Foolad non tarda a pareggiare i conti, firmando il 2-2 al quarto set. Il parziale va ai vantaggi e termina 26-24. Infine, tutto viene deciso da un tie-break che supera di diversi punti il tetto dei 15, terminando per 19-17 in favore della compagine iraniana.

Il primo set si dimostra fortemente equilibrato sin dagli scambi iniziali. Il parziale si apre con Trento in difficoltà, tanto che Soli è costretto a fermare il gioco dopo pochi minuti, con il risultato sul 5-10. Successivamente, l’Itas trova il giusto ritmo per entrare in partita e firma una serie di muri, che portano gli italiani a -3, sull’8-11. Questa volta, è Sada Cruzeiro a chiedere il time out, con Trento che però non perde il ritmo e pareggia. Il 15-15 arriva grazie a Michieletto, che sigla tre ace consecutivi. La formazione di Soli non riesce però a rimanere in vantaggio per più di un punto, trovandosi nuovamente nei panni dell’inseguitore. Trento chiama un nuovo time out sul 17-20, ma le indicazioni del tecnico non sono abbastanza per ricucire il gap. Sada Cruzeiro trova il set point sul 20-24, con i trentini che annullano due palle set, prima di arrendersi sulla terza. Il parziale di apertura si chiude 22-25.

Il secondo set inizia con un’intensa lotta punto a punto. Questa fase di partita è particolarmente in equilibrio e al contempo molto aggressiva. Le due formazioni lottano a distanza ravvicinata fino al 18-15, quando Trento riesce a conquistare un vantaggio di tre punti. Il Sada Cruzeiro chiama il time out, il primo e unico del set, nel tentativo di riportare ordine tra le fila. I brasiliani rimontano fino al -1, con il tabellone che segna 19-18, ma non riescono a trovare la parità. L’Itas allunga nuovamente, conquistando il set point sul 24-19. La prima palla set viene annullata, ma la seconda finisce a terra. I parziale si chiude 25-20, con il punteggio generale sull’1-1.

Il terzo set è più difficile per Trento. Sada Cruzeiro si porta subito in vantaggio, con gli italiani costretti all’inseguimento. L’Itas ferma il gioco sul 9-14, con l’obiettivo di accorciare le distanze. I ragazzi di Soli riescono a raggiungere l’obiettivo e sul 13-16 sono i brasiliani a chiamare time out. Successivamente, la formazione di casa macina punti e prende il largo. Wallace e Matheus sono i due giocatori protagonisti del quartetto sudamericano in questa fase. Sul finale, Trento non riesce più a mettere la palla a terra. I brasiliani fanno il vuoto e vanno a vincere un set dominato. Il parziale termina per 16-25, con Sada Cruzeiro avanti 1-2.

Il parziale numero quattro vede Sada Cruzeiro salire in cattedra. I brasiliani costruiscono un vantaggio importante, con Trento che poi riesce ad entrare in partita. Sull’8-9, la compagine brasiliana ferma il gioco e poi torna in campo con più aggressività. Trento si avvicina nuovamente sul 16-17, ma non riesce a mettere a punto il sorpasso. La squadra italiana è costretta a indossare, ancora una volta, le vesti dell’inesguitore. Sada Cruzeiro ottiene il primo match point sul 20-24, con Trento che annulla le prime due palle set. I giochi si chiudono sul 20-25, con i brasiliani che conquistano il titolo mondiale per club.