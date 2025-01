Cinque giornate dal termine della regular season di Superlega 2024/2025 di volley maschile e la classifica è più incerta che mai. Fino a poche settimane fa, la situazione sembrava piuttosto delineata, sia al vertice che nel fondo. La Yuasa Battery Grottazzolina fino a novembre era ultima a secco di vittorie, ma poi è salita di colpi dando una svolta alla propria stagione. In dicembre, infatti, la squadra di Massimiliano Ortenzi ha steso Monza e Modena, per poi strappare un punto a Verona. A gennaio la tendenza non è cambiata: prima le vittorie contro Padova e Taranto, nell’ultimo turno il punto conquistato sul difficilissimo campo di Trento. I marchigiani ora sono decimi in classifica a quota 15 punti, gli stessi di Padova, nona in virtù della differenza set (e con un match da recuperare). Più in basso Gioiella Prisma Taranto, 11esima con 13 punti, e Monza, 12esima con 10 punti.

MONZA FANALINO DI CODA A SORPRESA

A sorprendere è proprio la situazione del club brianzolo, che dopo aver raggiunto le finali Scudetto nella passata stagione (persa a gara-4 contro Perugia), ambiva a ben altre posizioni. Gli uomini di Massimo Eccheli hanno aperto la stagione con la netta sconfitta contro Trento in semifinale di Supercoppa, non impronosticabile sulla carta, ma i problemi sono proseguiti anche nella stagione regolare. Infatti, in campionato finora Monza ha conquistato solo quattro successi: a Grottazzolina nella prima giornata (3-2), contro Taranto alla sesta (3-2), contro Verona nell’ottava (3-1) e contro Civitanova nella quattordicesima giornata (3-2).

La costanza di rendimento sembra un’utopia per la Mint Vero Volley Monza, che però gradisce particolarmente il palcoscenico della Champions League. Nonostante le grandi difficoltà, infatti, nella massima competizione continentale per club ha chiuso il girone B al primo posto con una sola sconfitta. Beretta e compagni volano quindi direttamente ai quarti di finale, dove dovranno vedersela con Perugia in un derby tutto italiano. Difficile pronosticare chi la spunterà: gli umbri non sono al top in questo momento e Monza vuole continuare a sorprendere in Champions, soprattutto se nel campionato italiano non arrivasse il cambio di passo.

MOMENTO DI CALO PER PERUGIA

Perugia non sa più vincere: questo suggeriscono le ultime tre settimane. Era imbattuta in stagione fino al 12 gennaio, quando si è arresa al tie-break davanti al proprio pubblico nello spettacolare big match contro Trento. Una sconfitta che sembrava messa alle spalle con la vittoria per 3-0 nell’impegno infrasettimanale di Champions League a Ceske Budejovice, ma evidentemente qualche scoria è rimasta. Infatti, poi sono arrivate in sequenza le sconfitte contro Civitanova in campionato, contro Verona nella semifinale di Coppa Italia (da 2-0 a 2-3) e anche in Champions al tie-break contro l’Halkbank Ankara.

Una serie negativa di tre ko consecutivi (quattro nelle ultime cinque partite) che ha dato una brusca frenata ad una prima parte di stagione perfetta della squadra di Angelo Lorenzetti. Un calo che riporta alla mente la stagione 2022/2023, quando Perugia venne eliminata ai quarti di finale dei Playoff da Milano dopo aver chiuso la stagione regolare da imbattuta. I vincitori della Supercoppa vogliono quindi scacciare subito i fantasmi del passato e ritrovare il ritmo giusto per difendere il primo posto. La Sir, infatti, comanda la classifica con 42 punti, ma l’Itas Trentino è seconda staccata di due sole lunghezze e con una partita in meno. Tornare al successo significherebbe rilanciarsi in vista dei Playoff, in un campionato competitivo come non mai.

LE SFIDE DELLE ULTIME CINQUE GIORNATE

GIORNATA 7 RITORNO – 2 febbraio

Rana Verona vs Itas Trentino

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cucine Lube Civitanova

Yuasa Battery Grottazzolina vs Allianz Milano

Cisterna Volley vs Valsa Group Modena

Vero Volley Monza vs Sonepar Padova

Sir Susa Vim Perugia vs Gioiella Prisma Taranto

GIORNATA 8 RITORNO – 9 febbraio

Yuasa Battery Grottazzolina vs Sir Susa Vim Perugia

Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

Valsa Group Modena vs Cucine Lube Civitanova

Rana Verona vs Vero Volley Monza

Gioiella Prisma Taranto vs Cisterna Volley

Allianz Milano vs Sonepar Padova

GIORNATA 9 RITORNO – 16 febbraio

Vero Volley Monza vs Itas Trentino

Sir Susa Vim Perugia vs Allianz Milano

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Rana Verona

Sonepar Padova vs Valsa Group Modena

Cucine Lube Civitanova vs Gioiella Prisma Taranto

Cisterna Volley vs Yuasa Battery Grottazzolina

GIORNATA 10 RITORNO – 23 febbraio

Yuasa Battery Grottazzolina vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova

Sir Susa Vim Perugia vs Vero Volley Monza

Cisterna Volley vs Allianz Milano

Rana Verona vs Sonepar Padova

Valsa Group Modena vs Gioiella Prisma Taranto

GIORNATA 11 RITORNO – 2 marzo

Sonepar Padova vs Itas Trentino

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Sir Susa Vim Perugia

Gioiella Prisma Taranto vs Rana Verona

Allianz Milano vs Valsa Group Modena

Vero Volley Monza vs Cisterna Volley

Cucine Lube Civitanova vs Yuasa Battery Grottazzolina