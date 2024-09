Regolamento Superlega 2024/2025 volley: formula regular season e playoff, come funziona

Il regolamento del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile: ecco come funzionano regular season e playoff, la formula e tutto quel che serve sapere sul massimo campionato di volley maschile. Archiviata l’estate culminata con le Olimpiadi di Parigi, i migliori giocatori del mondo tornano in campo per affrontare il campionato italiano, che si preannuncia ancora una volta spettacolare. La Sir Susa Vim Perugia vuole provare a ripetere il poker di trofei nella passata stagione (Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto e Mondiale per Club) e ha iniziato con il piede giusto aggiudicandosi la Supercoppa ad una settimana dal via del campionato. La concorrenza però non starà certo a guardare: sono in totale 12 le squadre al via, fra cui anche la neopromossa Grottazzolina, che fa il suo esordio nella massima serie.

La regular season, in programma tra il 28 settembre ed il 2 marzo, si svolgerà con la consueta formula del girone all’italiana, con gare di andata e di ritorno: l’ultima classificata al termine della stagione regolare sarà retrocessa in Serie A2. A differenza delle competizioni internazionali, nel campionato italiano di Superlega 2024/2025 il primo criterio per la definizione della classifica è il punteggio. Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna tre punti, un successo per 3-2 due punti, la sconfitta al quinto set vale 1 punto, mentre la sconfitta in tre o quattro set non porta punti. Cosa succede in caso di parità di punteggio? A parità di punteggio, precede la squadra con il maggior numero di vittorie. In caso di ulteriore parità, si guarda il migliore quoziente set ed eventualmente il migliore quoziente punti. Scopriamo, di seguito, la formula dei Playoff che assegnano lo Scudetto e come verranno assegnati i posti per le Coppe Europee.

I PLAYOFF

Le prime otto della classifica di regular season accederanno ai quarti di finale Playoff, in programma dal 9 al 30 marzo al meglio delle cinque gare (con gara-1, gara-3 e l’eventuale gara-5 sul campo della migliore classificata in regular season). A seguire le semifinali, previste dal 13 al 25 aprile con la formula delle 3 gare su 5 (con gara-1, gara-3 e l’eventuale gara-5 da disputare sul campo della migliore classificata). Le due vincitrici accederanno poi alla finale Playoff che assegna lo Scudetto (tra il 30 aprile al 14 maggio, sempre al meglio delle 5 gare e con gara-1, gara-3 e l’eventuale gara-5 sul campo della migliore classificata), mentre le due perdenti si sfideranno nelle finali per il 3° posto (tra il 29 aprile e il 13 maggio 2023, al meglio delle 5 gare).

In contemporanea ai Playoff per lo Scudetto si svolgeranno anche i Preliminari Playoff 5° posto, a cui parteciperanno le squadre classificate dal 9° all’11° posto in regular season in un girone con sfide di andata e ritorno (6 giornate). La vincitrice dei Preliminari raggiungerà ai Playoff 5° posto le quattro squadre perdenti dei quarti di finale Playoff. Le cinque formazioni si sfideranno in partite di sola andata con riposo (5 giornate), poi semifinali e finale in gara secca.

COPPE EUROPEE

I risultati dei Playoff determineranno anche l’accesso alle Coppe Europee 2025/2026. In Champions League 2025/2026 andranno le due finaliste dei Playoff e la vincitrice della finale 3° posto. La perdente della finale 3° posto accederà invece alla CEV Cup 2025/2026, mentre alla Challenge Cup 2025/2026 andrà la squadra vincitrice della Finale Playoff 5° posto.