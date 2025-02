La rottura col tecnico bianconero è stata totale e ha portato alla sua cessione. La lunga lettera in cui non compare un nome

Thiago Motta ha un carattere particolare, diciamo spigoloso. Anche alla Juve si è scontrato con più di un giocatore, in particolare con Danilo. Cioè col giocatore più prestigioso della rosa, poi messo alla porta e costretto ad andarsene rescindendo in anticipo il contratto in scadenza a giugno.

Da Danilo a Vlahovic, Motta allo scontro coi big della Juve

I ‘casi’ simili a quello del brasiliano sono molteplici, da Vlahovic a Gatti (a inizio preparazione) fino a Cambiaso. Ultimo ma non ultimo, crediamo, della sua esperienza in bianconero, quello con Fagioli.

Il ‘caso’ Fagioli

Dopo la grande prestazione nella partita di Champions in casa del Lipsia, la più bella giocata fin qui dalla Juve di Motta, il centrocampista tornato dalla squalifica per scommesse è finito pressoché ai margini. I motivi dello ‘scontro’, o comunque dell’accantonamento del piacentino rimangono ancora avvolti nel mistero.

Ceduto alla Fiorentina

Accantonato e messo in vendita da Giuntoli, pronto ad assecondare il volere dell’allenatore su cui ha scommesso tanto, o meglio tutto se stesso.

Fagioli ha giocato qualche scampolo di partita fino all’addio, materializzatosi nelle ultime ore del calciomercato di gennaio. A spuntarla sul Marsiglia, con De Zerbi che si è speso tanto per averlo con sé in Francia, è stata la Fiorentina.

Il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli a fronte di un corrispettivo di € 2,5 milioni, pagabili in due esercizi; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni.

Inoltre, l’accordo prevede:

l’obbligo da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione sportiva 2024/2025. la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

Fagioli e la lettera d’addio: Thiago Motta non menzionato

Fagioli dovrebbe debuttare lunedì al ‘Meazza’ contro l’Inter, nel frattempo fa discutere la sua lettera di addio alla Juve. Lettera in cui menziona anche gli allenatori avuti a Torino, tutti tranne Thiago Motta.

“È arrivato il momento di salutare. È sempre difficile andare via da un posto in cui ti sei sempre sentito a casa, dove hai trovato compagni e persone che sono diventati amici durante questo lungo periodo. Sono stati 11 anni fantastici. Sono stati 11 anni di pura passione e puro amore”.

“(…) Voglio ringraziare tutti gli allenatori che mi hanno allenato da quando ero ragazzino fino adesso. In particolare mister Pirlo che mi fece esordire e mister Allegri che mi diede l’opportunità di consacrarmi con questa maglia. Voglio ringraziare la società e tutti i direttori che hanno lavorato in questi anni di Juve. (…) E poi infine voglio ringraziare di cuore tutto i tifosi Juventini. (…) Come mi ha sempre detto il presidente Andrea Agnelli… ‘Fino alla Fine'”.