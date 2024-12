Il grande volley maschile italiano scende in campo a Santo Stefano per la 14^ giornata del campionato di Superlega 2024/2025. La capolista Perugia, dopo l’impegno infrasettimanale di Champions League, torna sul campo di casa con l’obiettivo di vincere ancora e rimanere imbattuta. I Block Devils di Angelo Lorenzetti se la vedono con Modena, reduce dalla sconfitta rimediata a sorpresa sul campo di Grottazzolina. Gli uomini di Alberto Giuliani vanno dunque a caccia di riscatto, esattamente come l’Allianz Milano, uscito sconfitto in tre set a Civitanova. I meneghini di Roberto Piazza sono attesi da un’altra trasferta molto impegnativa a Trento, che è secondo in classifica. Partita davanti al proprio pubblico anche per Piacenza, che contro Cisterna va a caccia del decimo successo per difendere la terza posizione.

TANTI PUNTI IMPORTANTI IN PALIO

A tentare il sorpasso sui biancorossi sono i cucinieri di Giampaolo Medei, quarti con gli stessi punti, che fanno visita a Monza. Trasferta di difficile lettura: i brianzoli di Massimo Eccheli, infatti, sono imbattuti nel girone di Champions League, ma sono incredibilmente ultimi in campionato con sole tre vittorie conquistate fin qui. La neopromossa Grottazzolina, dopo la strepitosa vittoria interna contro Modena, vuole provare a strappare qualche punto a Verona per guadagnare posizioni. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica, non hanno però alcuna intenzione di concedere spazio agli avversari. Punti importantissimi poi in palio nello scontro salvezza tra Padova e Taranto, entrambe a caccia del quarto successo stagionale. I veneti (che hanno giocato una partita in meno) arrivano dal set vinto a Perugia, mentre nell’ultimo turno i pugliesi hanno strappato un set a Trento. Di seguito, il programma completo di giornata.

Le partite della terza giornata di ritorno di Superlega 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, un match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, oltre che in streaming su Rai Play, mentre altre due partite saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE

17.00 Mint Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

17.00 Sonepar Padova vs Gioiella Prisma Taranto – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Itas Trentino vs Allianz Milano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

18.00 Sir Susa Vim Perugia vs Valsa Group Modena – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cisterna Volley – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Rana Verona vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta volleyballworld.tv

LA CLASSIFICA DI CAMPIONATO DOPO 13 GIORNATE

La Sir Susa Vim Perugia è saldamente al comando della classifica di regular season. Al termine della seconda giornata di ritorno del campionato, i Block Devils precedono Trento e Piacenza. Da tenere presente che Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova hanno disputato un match in meno: non hanno giocato i rispettivi match della prima giornata di ritorno poiché impegnati al Mondiale per Club in Brasile. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.