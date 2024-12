Perugia vince contro Saint Nazaire per 3-0 (25-21, 25-23, 25-23). Il match, valido per la quarta giornata della Pool D di Champions League 2024/2025, porta ai Block Devils una vittoria comoda. Il coach Lorenzetti festeggia il rinnovo, con il club che ha esteso il suo contratto fino al 2027. I tre punti della Sir arrivano dopo un match non privo di errori, soprattutto in battuta. Nonostante la prestazione non perfetta, Perugia mantiene intatta l’imbattibilità in Champions. Infatti, nel corso delle quattro partite disputate, la squadra ha trovato il successo in ogni occasione, senza perdere nemmeno un set e la serata odierna non ha fatto eccezione. Al club italiano manca ancora la qualificazione aritmetica per la prossima fase della Champions League, ma sembra aver imboccato la strada giusta.

Dall’altra parte della rete c’è il Saint Nazaire allenato da un italiano, Fulvio Bertini. Il club transalpino, dopo questa serata, si conferma al terzo posto in classifica. I francesi, infatti, hanno vinto due partite e ne hanno perse altrettante. Entrambe le sconfitte sono arrivate contro Perugia. Le due squadre si erano infatti già incontrate in Francia il 19 novembre, in un match terminato per 0-3 in favore degli ospiti.

Perugia parte forte e si mette subito al comando della partita. Saint Nazaire rimane all’inseguimento, anche se a separare le due formazioni sono solo una manciata di punti. Sul 13-8, Perugia prova a prendere il largo, con l’allenatore dei francesi che ferma subito il gioco, nel tentativo di rimettere ordine tra le fila della sua squadra. Il risultato torna ad essere fortemente ravvicinato sul finale, con entrambe le squadre che sbagliano spesso in battuta. Il Saint Nazaire si avvicina velocemente, con i Block Devils richiamati al time out sul 21-18. Gli ultimi scambi vedono i perugini riprendere il controllo del match, trovando il set point sul 24-20. La prima palla set viene annullata, la seconda va a segno facilmente. Il primo parziale va dunque nelle mani di Perugia per 25-21.

Il secondo parziale si dimostra più equilibrato. Le due formazioni lottano punto a punto, con Perugia che, sul 10-11, ha già collezionato cinque battute sbagliate. Dopo un avvio difficoltoso, i perugini aumentano i giri del motore e ottengono il 13-11. Il Saint Nazaire chiama il primo time out del set, che porta al risultato sperato. I francesi tornano alle calcagna degli avversari, con Angelo Lorenzetti che ferma il gioco sul 18-19. La risposta dei Block Devils è immediata, con Semeniuk e Ishikawa a fare da trascinatori. Sul 20-19, la partita si ferma di nuovo: il Saint Nazaire sfrutta il secondo time out. Il risultato rimane incollato fino agli ultimi scambi, quando Perugia allunga per il 24-22. Il primo set point viene annullato, ma il secondo è quello vincente. Il parziale termina 25-23, con Perugia avanti per 2-o.

Il terzo set segue un copione simile a quello del parziale precedente. Le squadre lottano punto a punto, con Perugia che preferisce gestire le proprie energie. I due allenatori non chiamano time out, se non nelle battute finali. Ishikawa conquista infatti il 21-19, massimo vantaggio di un set equilibrato e Saint Nazaire ferma il gioco. Al ritorno in campo, succede l’inaspettato. Leon colpisce per sbaglio il seggiolone dell’arbitro, che si inclina e cade! Fortunatamente, l’arbitro esce illeso dall’incidente ed è subito pronto a far ripartire il match. I francesi si avvicinano nel finale e sul 23-22 Perugia viene richiamata dal proprio tecnico. Infine, è Semeniuk a trovare il match point e Solé a concretizzarlo. Il set finisce 25-23 e i Block Devils vincono 3-0.