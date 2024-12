Niente da fare per Tiger e Charlie Woods, sconfitti al playoff da Bernhard e Jason Langer al PNC Championship 2024, il torneo (non ufficiale) di PGA Tour, un tempo noto come Father/Son Challenge, che vede 20 giocatori in campo con un proprio parente (spesso il figlio) sul percorso del Ritz-Carlton GC di Orlando, in Florida. Il Team Woods e il Team Langer hanno chiuso i due round con lo score di 116 colpi (-28), ma al playoff è stata la prima buca di spareggio (la 18 con par 5) al Ritz-Carlton GC ad essere decisiva. Bernhard Langer – reduce dalla riabilitazione dopo l’intervento chirurgico per la rottura del tendine d’Achille rimediata durante una partita di pickleball il 1° febbraio – ha chiuso l’eagle dopo l’approccio di Jason, mentre Tiger e Charlie non sono riusciti a fare lo stesso in una buca di spareggio iniziata male col bunker trovato dal 15 volte campione major. Una beffa che risolve un confronto equilibrato. Il Team Langer e il Team Woods hanno totalizzato entrambi 59-57 nelle due giornate, ma alla fine è la coppia meno nota a fare festa in una giornata che ha visto Charlie Woods, figlio 15enne del leggendario Tiger, realizzare una hole in one alla quarta buca (par 3). Troppo forte però il Team Langer che ha difeso con successo il titolo del 2023 con Bernhard che sale a quota 6 successi nel torneo. Terza posizione invece per il Team Duval (-23). Più indietro, in ottava posizione, Nelly Korda, numero uno del golf mondiale, in coppia col padre ex tennista e numero 2 ATP Petr Korda.

Rimane comunque soddisfazione in casa Woods: “È stato fantastico – le parole di Charlie -. Nessuno ha fatto un errore oggi, quindi è stato uno dei momenti più divertenti che abbia mai vissuto. Oltre a ciò, ho fatto un ace. Non credo di poter fare di meglio. Tutto fantastico”. Felice anche papà Tiger: “È uno dei momenti più belli che abbiamo mai avuto. Nella buca precedente, aveva fatto il suo primo eagle (in un precedente PNC, ndr), e ora ha appena fatto la sua prima hole in one. Sono così felice per lui e per il divertimento che abbiamo avuto come famiglia. Essere lì fuori con Bernie e Jason, è stato molto divertente… Nessuno sbagliava, dovevamo guadagnarci la vittoria, ed è questo il bello”. Poi rivela: “Non sono neanche lontanamente in forma per competere. Sono un ottimo compagno. Abbiamo formato una grande squadra questa settimana, e questa è la gioia più grande: essere qui con la famiglia e creare legami godendoci semplicemente il piacere della reciproca compagnia”.

Classe 2009, Charlie Woods ha preso parte ad altre quattro edizioni del PNC Championship. La prima, nel 2020, a soli 11 anni, quando divenne il più giovane concorrente del torneo con un quinto posto finale, bissato poi nel 2023, mentre nel 2022 arrivò un’ottava posizione. Il miglior risultato è il secondo posto del 2021, ora replicato in questa edizione 2024. Charlie è considerato una promessa e suo padre ha agito in veste di caddie in alcuni tornei, come al Notah Begay III Junior Golf National Championship del 2023. Nel giugno 2023, il classe 2009 ha vinto il Major Championship dell’Hurricane Junior Golf Tour, al Village Golf Course e nel settembre 2023 ha trionfato nella divisione 14-15 anni del torneo di golf Last Chance Regional. Nel febbraio 2024, ha partecipato (senza successo) al suo primo torneo di pre-qualificazione per un evento del PGA Tour, al Cognizant Classic. Nel luglio 2024, Woods si è qualificato per lo US Junior Amateur, ma in quell’occasione è uscito al taglio.