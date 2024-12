Il matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara inizia ad assomigliare sempre di più ad una vera e propria soap opera in pieno stile Beautiful. La coppia, che per anni ha avuto le prime pagine delle copertine di calcio e di gossip, ha ufficialmente terminato la relazione dopo circa un decennio e due figlie, Francesca e Isabella, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2016.

Non è affatto un periodo semplice per l’attaccante argentino, che solo poche settimane fa ha riportato la rottura del legamento crociato che gli ha fatto chiudere in anticipo la sua stagione con la maglia del Galatasaray. Stagione che non era iniziata affatto male, con l’infortunio capitato in un periodo in cui il feeling con Victor Osimhen stava iniziando a sbocciare, come dimostrato dallo stesso nigeriano subito dopo l’infortunio del compagno.

I problemi di campo si sono aggiunti ai problemi extra campo che sta vivendo l’ex Capitano dell’Inter. La relazione con l’ormai ex moglie Wanda Nara è giunta ormai al capolinea. Dopo numerosi tentativi di riconciliazione, la showgirl argentina ha ufficializzato la sua relazione con il cantante L-Gante, mostrandosi più volte sui social con lui (e con l’ex marito Maxi Lopez). Una relazione che si è presa la scena sui social, visti i tanti battibecchi tra Icardi e Wanda a colpi di stories instagram provocatorie, con screenshot delle conversazioni e minacce relative al patrimonio dei due. Relazione terminata dopo anni in cui il rapporto era già logorato, soprattutto per i tanti retroscena venuti fuori in questi mesi. Tra questi ce n’è uno che ha più volte preso la scena, e che è stato nuovamente confermato poche ore fa.

Wanda Nara ha trado Icardi con Keita Balde: arriva la conferma dell’ex moglie del senegalese

Una delle indiscrezioni più chiacchierate è stata quella che parlava del tradimento di Wanda ad Icardi con il suo ex compagno di squadra Keita Balde Diao. A confermare ciò l’ex moglie dell’attaccante senegalese Simona Gualtieri, che in un’intervista al podcast Mitre Live, ha confermato il tradimento e ha svelato importanti retroscena.

“Ero sposata da due mesi e Icardi mi mostrò i filmati delle telecamere di casa che riprendevano i due insieme. Mi sono sposata nel maggio del 2022 sul Lago di Como, mi sembrava di vivere un sogno, ma è finita lì. Due mesi dopo quella data mi ha contattato il marito della signora Wanda e mi ha detto che c’era stato un incontro a casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove riprese dalle telecamere interne della casa. Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo. È stata lei a mandarmi le foto e le chat di WhatsApp, una donna che va a letto con mio marito e poi mi manda le foto non so come chiamarla…“.

Una rivelazione shock, l’ennesima di una soap opera che sembra essere infinita.