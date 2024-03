Volley, quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024: Novara sbanca Chieri, si va a gara-3

Novara vince 3-0 (25-22, 32-30, 25-21) sul campo di Chieri in gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Lorenzo Bernardi, dopo aver pagato qualche imprecisione di troppo nella gara-1 in casa persa al tie-break, rialzano la testa e pareggiano la serie con una strepitosa prestazione in trasferta. L’ingresso di Markova a fine primo set fa salire di colpi l’attacco delle azzurre, che nei momenti decisivi non perdono lucidità e riescono così a prevalere. A Chieri non sono bastati 14 muri ed i punti di Avery Skinner e Kaja Grobelna (rispettivamente 13 e 12) per fermare le azzurre, la cui migliore marcatrice è Marina Markova con 20 punti. La formazione di Giulio Bregoli invece non riesce a sfruttare il tifo del proprio pubblico ed ora dovrà dare il tutto per tutto al Pala Igor di Novara nella decisiva gara-3, in programma mercoledì.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

COME VEDERE IN TV GARA-3 NOVARA-CHIERI

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI I RISULTATI

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

QUARTI PLAYOFF A1 FEMMINILE 2023/2024: LA CRONACA DI CHIERI-NOVARA

Lorenzo Bernardi (Novara) sceglie Bosio, Akimova opposto, Szakmary e Bosetti in banda, Danesi e Bonifacio al centro, Fersino il libero. Giulio Bregoli (Chieri) risponde con Malinov, Grobelna, Kingdon Rishel e Skinner schiacciatrici, Gray e Zakchaiou schiacciatrici, Spirito libero. Nel primo set Novara prova subito a scappar via (3-6), ma il muro delle padrone di casa è semplicemente devastante (11-11) e la battaglia prosegue punto a punto. Il testa a testa arriva fino al punteggio di 20-20, poi due ace consecutivi di Bosio lanciano Novara, che va a prendersi il set.

Nel secondo set è ancora una volta Novara a tentare subito l’allungo (5-8), ma Chieri si fa sentire a muro e con gli attacchi di Grobelna e Skinner pareggia i conti (15-15). Le padrone di casa provano a ribaltare la situazione (18-17), ma Novara non molla (22-23) e alla fine la spunta ai vantaggi in un finale di set spettacolare (30-32). Il copione si ripete nel terzo set: Novara se ne va (5-8) e allunga (8-13), ma Chieri non si arrende e torna sotto (17-18). Nel finale però le azzurre premono sull’acceleratore (17-20) e chiudono il set (21-25) che vale la vittoria.