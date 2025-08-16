Sport in tv oggi: il programma del 16 agosto, in campo Sinner e non solo
Lo sport procede a ritmi serrati anche in questo weekend di Ferragosto 2025: da Sinner alla MotoGP e non solo, ecco l’intero programma della giornata.
Questo sabato 16 agosto porta con sé tutta una serie di appuntamenti sportivi da non perdere. Nel giorno del suo compleanno, scenderà in campo Jannik Sinner per la semifinale di Cincinnati. Ma non sarà l’unico evento degno di nota della giornata. Di seguito tutti gli orari e le info utili sugli eventi da non perdere.
Sport in tv: l’intero – ricco – programma di questo sabato 16 agosto
08.00 Volley femminile, Mondiali U21: semifinali, Italia-Brasile – VBTV e YouTube Volleyball World
08.40 Moto3, GP Austria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
09.25 Moto2, GP Austria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.10 MotoGP, GP Austria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.50 MotoGP, GP Austria: Q1 – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
11.15 MotoGP, GP Austria: Q2 – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
11.50 Ciclismo, Giro di Danimarca: quinta tappa – 13.30 discovery+, 14.10 Eurosport 2 HD, DAZN
12.50 Moto3, GP Austria: Q1 – TV8 HD, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
13.15 Moto3, GP Austria: Q2 – TV8 HD, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
13.45 Moto2, GP Austria: Q1 – TV8 HD, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
14.00 Atletica, Diamond League Silesia – 16.00 Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e NOW
14.10 Moto2, GP Austria: Q2 – TV8 HD, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
15.00, MotoGP, GP Austria: Sprint – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
16.30 Basket, Europei U16: finale 3° posto, Italia-Slovenia – YouTube FIBA
17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: semifinali singolare e doppio (2° match dalle 17.00 Musetti/Sonego-Salisbury/Skupski, 3° match alle 17.00 comunque non prima delle 21.00 Sinner-Atmane) – Sky Sport Uno (solo per le semifinali di singolare), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
17.10 Rugby, Sudafrica-Australia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
19.00 circa Palio di Siena – 16.45 LA7 HD, la7.it
19.30 Basket femminile, Europei U16: fase a gironi, Italia-Germania – YouTube FIBA
23.10 Argentina-Nuova Zelanda – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
Non prima delle 01.30 di domenica 17 agosto Tennis, WTA 1000 Cincinnati: semifinale doppio (5° match alle 17.00 comunque non prima dell’1.30 Errani/Paolini-Guo/Panova) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX