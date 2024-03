Volley, Champions League femminile 2024: Conegliano annienta l’Eczacibasi, sarà derby con Milano in finale

L’A. Carraro Imoco Conegliano sbanca il Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul e si qualifica per la finale della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. Capolavoro della formazione di Daniele Santarelli, che dopo aver vinto in rimonta al tie-break la gara di andata in casa, ha sconfitto nuovamente l’Eczacibasi Dynavit Istanbul nella gara di ritorno delle semifinali. Le pantere si sono infatti imposte con il punteggio di 1-3 (17-25, 15-25, 26-24, 16-25), conquistando l’accesso alla finale della massima competizione continentale per club. MVP Isabelle Haak con 27 punti. E le buone notizie per il volley italiano non sono finite perché in finale sarà derby contro l’Allianz Vero Volley Milano, dunque c’è già la certezza che la coppa tornerà in Italia.

CRONACA – Avvio da incorniciare per Conegliano, che vola subito sul 4-0 e poi allunga anche sul +5. La compagine turca però non resta a guardare e ricuce immediatamente il gap, impattando sull’8-8. Poco male per la squadra di Santarelli visto che il set continua ad andare a strappi e le pantere ne approfittano per riportarsi al comando nel segno della solita Haak. L’Eczacibasi prova a reagire, ma il gap è sempre più ampio e il set finisce nelle mani delle venete con il punteggio di 25-17.

Il copione non cambia nella seconda frazione, in cui sono ancora le ragazze di Santarelli a prendere in mano il gioco e salire in cattedra. Un allungo nelle battute iniziali indirizza subito il set e di fatto taglia le gambe alla squadra di casa, che ancora una volta si vede costretta a dover scalare una montagna estremamente alta. Nonostante un accenno di reazione (fino al -5), Conegliano mette definitivamente il punto esclamativo sul set grazie a una serie al servizio di Lubian e prevale addirittura di 10 punti: 25-15.

Il terzo set si rivela essere l’unico equilibrato e il motivo è una partenza a rilento della squadra di Santarelli, che va sotto fin dalle battute iniziali e si vede costretta a rimontare. Poco male visto che ce la fa, ma in una situazione in cui le due squadre avanzano punto a punto, l’Eczacibasi prende fiducia e riesce a tenere testa alle avversarie. Grazie alla solita Lubian al servizio, le pantere passano anche al comando, ma l’inerzia sembra essere dalla parte del club turco, che rompe l’equilibrio nelle fasi calde e si guadagna due set point. Conegliano li annulla (errore di Boskovic e vincente di Plummer), ma il terzo è quello buono e vale il 26-24 finale.

Nessun problema per l’Imoco, che torna subito all’attacco e parte forte nel quarto parziale, approfittando del calo fisiologico delle avversarie, reduci da un set estremamente dispendioso. Conegliano vola quindi sul +7 e si limita a gestire il vantaggio, rispedendo al mittente gli attacchi attesi. La squadra di casa a dir la verità non getta la spugna, anzi riesce perfino a riportarsi fino al -4. A chiudere i conti ci pensa però una straordinaria De Kruijf, che inanella una serie pazzesca al servizio e, a suon di aces, regala a Conegliano l’accesso in finale.