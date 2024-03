Napoli, Lobotka: “Calzona ha fatto molto in un mese, ottimo tecnico anche per i club”

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della premiazione come miglior giocatore slovacco dell’anno, soffermandosi sul tecnico azzurro Francesco Calzona e sul suo operato fin qui: “Mister Calzona sia nel club che in Nazionale? Si può dire che lo vedo più spesso della mia ragazza (ride ndr). Con lui mi trovo bene, il mister ha fatto molto in un mese di lavoro”.

“Anche se i risultati non sono completamente dalla nostra parte – continua Lobotka, riflettendo sul momento del Napoli –, in termini di gioco siamo migliorati. Penso che siamo sulla strada giusta. Il mister sta dimostrando di avere le qualità per fare il primo allenatore anche in un club, ha un potenziale importante secondo me”.