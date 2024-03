Finale Milano-Conegliano in tv: data, orario e diretta streaming Champions League femminile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Milano-Conegliano, finale della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. In semifinale le ragazze di Marco Gaspari, dopo aver vinto l’andata in casa, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo sul campo dell’Eczacibasi Istanbul. Le turche, infatti, hanno vinto in quattro set la gara di ritorno ma nel decisivo Golden Set le lombarde hanno ritrovato un gioco stellare, nonostante le condizioni non perfette della regista nonché capitana Alessia Orro, scesa in campo a soli tre giorni dalla distorsione subita in una partita del campionato italiano. Milano ha conquistato così l’accesso alla prima finale di Champions della sua storia, con Paola Egonu che diventa la prima pallavolista capace di giocare cinque Super Finals consecutive e con tre squadre diverse (Conegliano, VakifBank Istanbul e Milano).

Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Daniele Santarelli, che torna in finale dopo l’amara eliminazione ai quarti dello scorso anno e sale a quota quattro atti conclusivi di Champions League raggiunti. Le pantere hanno battuto in semifinale l’Eczacibasi Istanbul vincendo in quattro set il ritorno in trasferta dopo il successo al tie-break in rimonta davanti al proprio pubblico. La Turchia dunque paga dazio all’Italia, che vedrà andare in scena un nuovo derby nella finale della massima competizione continentale per club dopo quello del 2019: all’epoca fu Conegliano contro Novara, ora è Conegliano contro Milano. Ironia della sorte, la finale si gioca in Turchia: chi si aggiudicherà il trofeo? L’appuntamento è per domenica 5 maggio in Turchia (sede e orario in via di definizione). Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale Allianz Vero Volley Milano-A. Carraro Imoco Conegliano della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La finale Milano-Conegliano della Cev Champions League femminile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della CEV a cui possibile accedere previo abbonamento (possibili restrizioni territoriali). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.