Caso Dani Alves: il brasiliano non uscirà oggi, non ci sono ancora i soldi della cauzione

Dani Alves è finito stamattina sulle prime pagine di tutto il mondo dopo che il tribunale di Barcellona ha concesso il rilascio provvisorio dell’ex calciatore dietro cauzione di un milione di euro. Come già accaduto in passato per la somma di 150.000 euro concessa alla vittima, sui media è arrivata la notizia che sarebbe stato ancora una volta il padre di Neymar a incaricarsi di rilanciare la cifra milionaria affinché il brasiliano potesse uscire al più presto dal carcere.

Tuttavia, il termine fissato dal tribunale per il versamento della somma era alle 14:30, termine entro il quale il padre del fantasista amico di Dani Alves, sembrerebbe non essere riuscito a raccogliere il milione di euro necessario per la libertà dell’ex terzino di Barcellona, Juventus e PSG.

Si prevede, in ogni caso, che questo giovedì Dani Alves possa lasciare il centro penitenziario Brians 2, dove è rinchiuso da 14 mesi. Il suo avvocato, Inés Guardiola , ha ritirato i due passaporti, spagnolo e brasiliano, dell’atleta per consegnarli alla giustizia, con l’obiettivo di evitare una possibile fuga in Brasile, paese che non ha un trattato di estradizione con la Spagna.