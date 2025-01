Nuovo fine settimana tutto da vivere: scopriamo tutte le sfide della 17^ giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Sabato 11 gennaio sono in programma due anticipi. La Numia Vero Volley Milano, reduce dall’impegno infrasettimanale di Champions League, scende sul campo di casa per tornare al successo anche nella massima serie italiana. Le ragazze di Stefano Lavarini arrivano, infatti, dalla dolorosa sconfitta al tie-break nel big match a Novara ed ora vanno a caccia del 12esimo successo per rimanere in scia alle prime tre della classifica. Dall’altra parte della rete c’è la Honda Olivero Cuneo di Lorenzo Pintus, reduce dalla vittoria interna contro Pinerolo e determinata a fare un’altra bella prestazione per strappare qualche punto importante in chiave salvezza. Trasferta complicata anche per la Cda Talmassons Fvg, fanalino di coda della classifica e in piena lotta per la permanenza nella massima serie. Le friulane di Leonardo Barbieri proveranno quindi a conquistare punti sul campo di Vallefoglia, ottava e in corsa per i Playoff.

Il programma di domenica 12 gennaio si aprirà con la sfida tra Bergamo e Conegliano. Le rossoblù cercheranno di sfruttare il campo di casa per fare una grande prestazione e mettere in difficoltà le pantere di Daniele Santarelli, alle prese con un mese ricchissimo di appuntamenti che le vedrà giocare un match ogni tre giorni. L’Igor Gorgonzola Novara, reduce dall’inattesa sconfitta infrasettimanale in Cev Cup, vuole rialzare subito la testa a Roma, affamata di punti-salvezza. Si preannuncia battaglia poi tra Pinerolo e Firenze, rispettivamente nona e decima in classifica ed entrambe reduci da due sconfitte consecutive.

Le ultime sfide di giornata vedono sulla carta una grande favorita, ma il gioco visto nelle ultime uscite rende il pronostico un po’ meno prevedibile. La Reale Mutua Fenera Chieri, sesta, scende sul campo amico per affrontare Perugia, undicesima ma reduce da un match in cui ha messo in grande difficoltà Scandicci. Proprio le toscane di Marco Gaspari, seconde, se la vedranno invece con Busto Arsizio, settima e a caccia di punti per rimanere in zona Playoff.

Le partite della quarta giornata di ritorno di Superlega 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, due match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali Rai (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre due partite saranno visibili anche per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

19.30 Numia Vero Volley Milano vs Honda Olivero Cuneo – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

20.30 Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

15.30 Bergamo vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Rai Due e volleyballworld.tv

16.00 Smi Roma Volley vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Wash4green Pinerolo vs Il Bisonte Firenze – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Savino Del Bene Scandicci vs Eurotek Uyba Busto Arsizio – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

La Prosecco Doc Imoco Conegliano rimane saldamente al comando della classifica di regular season. Al termine della terza giornata di ritorno del massimo campionato italiano, completano il podio virtuale Scandicci e Novara, rispettivamente seconda e terza. Quarta Milano, che come Conegliano deve recuperare un match per via del Mondiale per Club disputato a dicembre. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.