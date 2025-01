La Napoli City Half Marathon, in programma per domenica 23 febbraio 2025, si preannuncia come un evento straordinario, non solo per i numerosi atleti che si sfideranno lungo il percorso, ma anche per l’importanza storica e culturale che questa gara porta con sé. La manifestazione, che si svolgerà su un tracciato ufficiale di 21,097 km certificato e misurato, è già un simbolo di eccellenza sportiva, vantando la Label World Athletics, il Gold Label FIDAL e il riconoscimento delle 5 stelle Quality Race da parte di European Athletics. La competizione sarà un’occasione unica per gli amatori di migliorare il proprio personale, come dimostrato dall’edizione precedente, dove il 30% dei partecipanti ha raggiunto il proprio record. Grazie alla sua velocità, il percorso è diventato un punto di riferimento in Italia, confermando Napoli come la capitale italiana della mezza maratona.

Yohanes Chiappinelli e il Record Italiano

La gara del 2025 avrà come protagonista Yohanes “Yoghi” Chiappinelli, atleta neoprimatista italiano di maratona. Una carriera da atleta di mezzofondo iniziata presto, con a segno un’ampia collezione di medaglie nei 3000s ai Campionati Europei under20 2015 e under23 2017, più volte record allievi dei 3000s, persino capace di strappare a Francesco Panetta il primato nazionale nei 3000s nel 2016, quando ha conquistato il quinto posto ai Mondiali under20. Il salto di qualità a livello assoluto nel 2018 con il bronzo agli Europei di Berlino nei 3000s.

Dal 2021 Chiappinelli ha iniziato a muovere i passi sulla strada, maturando esperienza su mezza e maratona. Durante l’ultimo autunno ha corso due volte a Valencia. In ottobre la mezza maratona corsa in 1h00:50” crono molto vicino al suo primato personale e poi l’1 dicembre la grande impresa sulla distanza di maratona sempre a Valencia. Quella domani ha strappato a Yeman Crippa, che lo deteneva con 2h06:06, il primato maschile italiano di maratona fermando il cronometro sul 2h05:24.

Il Percorso della Gara: Un Viaggio nel Cuore di Napoli

Il percorso della Napoli City Half Marathon è una vera e propria celebrazione della bellezza e della storia di Napoli, città riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Partendo da viale J.F. Kennedy, i corridori avranno la possibilità di ammirare il Golfo di Napoli, il Lungomare di via Caracciolo, la Villa Comunale, il Castel dell’Ovo e l’Isolotto di Megaride, che sono solo alcune delle meraviglie che accompagneranno gli atleti lungo i 21,097 km. Dopo il giro di boa nelle torri Aragonesi, il percorso prosegue lungo Corso Umberto I e Piazza Municipio, per poi tornare verso il traguardo su viale Kennedy. L’itinerario, non solo tecnico ma anche panoramico, rappresenta un perfetto connubio tra sport e cultura.

Gare e Eventi Collaterali

L’evento non si limita alla mezza maratona. Sabato 22 febbraio 2025 avrà luogo la Family Run&Friends, una gara non competitiva di 2 km, aperta a tutti, senza necessità di tesseramento o certificato medico agonistico. Questa corsa è pensata per le famiglie e offre un’opportunità di socializzazione e divertimento, con maglietta, medaglia e ristoro per tutti i partecipanti. Le iscrizioni per la Family Run&Friends sono gratuite per i bambini sotto i 10 anni. La domenica, oltre alla competizione di mezza maratona, si svolgerà la Staffetta Charity Program, in cui due runner si divideranno il percorso, correndo 10 km e 11,097 km, un modo per partecipare alla gara con spirito di solidarietà.