Delusione per Novara in Cev Cup. La squadra di Lorenzo Bernardi cade a sorpresa nel match di andata degli ottavi di finale con il punteggio di 3-1 (25-23 15-25 25-13 25-23) contro la compagine turca del Kuzeyboru Aksaray. All’Aksaray Spor Salonu l’Igor Gorgonzola chiude inaspettatamente la sua striscia di vittorie consecutive (8), che andava avanti dal 4 dicembre, tra campionato, Cev e Coppa Italia. Nella gara di ritorno all’Aksaray basterà vincere due set per centrare la qualificazione ai quarti di finale. Si gioca nello spicchio di tabellone di Thy, che ha dominato in trasferta Asterix in tre set piuttosto rapidi (25-21 25-18 25-22).

La cronaca

Buon avvio di primo set di Novara, che va avanti prima sull’8-6 e poi sull’11-9. Resiste il vantaggio della squadra di Lorenzo Bernardi fino al 14-14. Dopo l’aggancio Aksaray prende fiducia e va avanti per la prima volta sul 16-14. Novara prova a rimanere incollata e ci riesce fino al 19-18. Le turche scappano via sul 23-19, ma l’Igor è tenace e torna sotto sul 24-23. Set point Aksaray, che non trema e chiude 25-23.

Nel secondo set arriva la reazione da parte di Novara, che allunga subito sul 10-5. La forbice aumenta fino al +9 sul 17-8. Aksaray scende di intensità e cede il passo con il punteggio di 25-15.

Proprio quando l’inerzia della partita sembra andare verso la squadra di Bernardi, nel terzo set Novara non riesce a trovare l’ottimo livello di gioco mostrato nel parziale precedente. Aksaray che si mette al comando delle operazioni sul 9-5 e poi sul 15-8. Novara in rottura prolungata che chiude il set con un pesante passivo di 12 punti sul 25-13.

Dopo due set piuttosto rapidi, torna l’equilibrio nel quarto set. Dopo un avvio flash dell’Aksaray (4-1), Novara pareggia e ribalta sul 10-9. Si procede a piccoli strappi con le turche che vanno avanti sul 18-15, ma si fanno riprendere sul 18-18. Si lotta punto a punto e Aksaray sorprende nuovamente Novara chiudendo 25-23.

I prossimi appuntamenti del volley femminile

