In casa Napoli fa rumore la situazione legata al futuro di Kvhicha Kvaratskhelia: il numero 77 azzurro potrebbe presto accasarsi al Paris Saint Germain.

Terremoto improvviso per il Napoli: Khvicha Kvaratskhelia non è mai stato più vicino all’addio come in queste ore. La notizia, che è iniziata a circolare già nelle scorse ore, è di quelle davvero sorprendenti: effettivamente, vedere la squadra prima in classifica sacrificare uno dei suoi pezzi pregiati fa davvero un certo effetto. Pronto ad approfittarne è il Paris Saint Germain, ma non è escluso che, anche stando a quanto si è appreso dall’Inghilterra in queste ore, possano iscriversi altri club alla corsa per l’ex Dinamo Batumi.

Intanto, i tifosi del club del presidente Aurelio De Laurentiis non fanno altro che chiedersi chi andrà a sostituire, nell’eventualità, il campione della nazionale georgiana. Tanti i nomi circolati in queste ore, ma c’è un nome che sembra stuzzicare in modo particolare le intenzione di Antonio Conte, che ben conosce e stima le qualità di Dejan Kulusevski: l’ex Parma e Juventus è uno dei nomi tenuti d’occhio in modo particolare dal direttore dell’area sportiva della società partenopea, Giovanni Manna.

Napoli, in ballo anche Kulusevski: il punto della situazione

Tra i nomi tenuti d’occhio dal Napoli per il possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, spunta anche quello di Dejan Kulusevski, vecchia conoscenza del campionato di Serie A, da qualche stagione di proprietà del Tottenham.

Il gradimento è totale, ma è chiaro che la situazione non è affatto in discesa. La richiesta del Tottenham è davvero importante, soprattutto se si considera che il tesoretto che il Napoli avrà, nell’eventualità, dalla cessione di Kvara sarà non banale (almeno ottanta milioni di euro, ndr).

Altri nomi sul taccuino di Manna sono quelli di Federico Chiesa e Edon Zhegrova. Se per quest’ultimo il Lille non intende fare passi indietro, qualche spiraglio può esserci da Liverpool, visto che l’ex Juventus e Fiorentina non è mai entrato nel vivo del progetto di Arne Slot. D’altronde, la stima dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana per Chiesa è noto, motivo per cui non è impossibile immaginare che il Napoli possa fare un tentativo. Anche magari in prestito, con la possibilità di valutare il tutto al termine della stagione. Una possibile opportunità di mercato che gli azzurri sembrano orientati a tentare, anche se Kulusevski, altro giocatore tenuto fortemente in considerazione da Conte, rappresenta un’altrettanto valida opzione che scatena già i tifosi di fede azzurra.