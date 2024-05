Volley femminile, Italia a Macao per avvicinarsi alle Olimpiadi: la situazione del ranking

L’Italia vola a Macao per la seconda settimana della Nations League femminile 2024 di volley: scopriamo qual è la situazione del ranking in ottica qualificazione olimpica? Ricordiamo, infatti, che al termine delle tre settimane della fase preliminare di VNL, precisamente il 17 giugno, verranno assegnati gli ultimi cinque pass olimpici tramite il ranking mondiale. Ogni partita diventa dunque importantissima per guadagnare posizioni o difendere il piazzamento, come nel caso delle azzurre. Danesi e compagne sono al momento quinte nella classifica mondiale, ma alle spalle di Turchia, Brasile, Polonia e Stati Uniti, tutte squadre che sono già qualificate per i Giochi Olimpici. Oltre a queste quattro Nazioni, ad avere un posto assicurato per Parigi, ci sono anche Francia (qualificata di diritto in quanto Paese ospitante), Serbia (al momento settima nel ranking) e Repubblica Dominicana (nona nel ranking).

L’Italia quindi deve cercare di conquistare punti nelle prossime otto partite di VNL (quattro sella Week 2 e quattro della Week 3) per difendere la quinta posizione o quantomeno non farsi superare da più di quattro squadre. La squadra del Ct Julio Velasco ha tutte le carte in regola per difendere quel quinto posto e anche migliorarlo, soprattutto considerando che ora il gruppo azzurro può contare su tutte le sue titolari. Tornano in campo, infatti, le giocatrici di Milano e Conegliano che hanno goduto di qualche giorno di riposo dopo la finale di Champions League, fra cui spiccano i nomi del miglior libero del mondo Monica De Gennaro, l’opposta Paola Egonu e la regista Alessia Orro. L’obiettivo naturalmente è conquistare vittorie, perdendo meno set possibili in modo da ottenere punti pesanti nel ranking. Scopriamo quanti punti possono guadagnare le azzurre nelle prossime quattro partite di questa Week 2.

I PUNTI IN PALIO PER LE AZZURRE NELLA WEEK 2

L’Italia inizia la Pool 3 di Macao, valevole per la seconda settimana della fase preliminare di VNL, sfidando la Francia mercoledì 29 maggio. In caso di vittoria in 3 set, l’Italia guadagnerebbe 2.42 punti, mentre i punti diventano 0.01 in caso di vittoria per 3-1 e 3-2. In caso di sconfitta invece l’Italia perderebbe parecchi punti: 12.58 per una sconfitta 2-3, 15.08 per una sconfitta 1-3 e ben 17.58 per una sconfitta 0-3. I punti in palio aumenteranno via via poi nelle altre tre partite, dal momento che le avversarie godono di una posizione migliore nel ranking. Ci saranno dunque in palio più punti nella sfida contro la Repubblica Dominicana, sarà ancora più importante poi la partita contro il Brasile, ma non va sottovalutata neanche la sfida contro la Cina.

