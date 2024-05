Calendario amichevoli Nazionali volley 2024: date, orari e diretta tv

Il calendario completo delle amichevoli 2024 delle Nazionali italiane i volley, maschile e femminile: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le sfide amichevoli di azzurri e azzurre. Sta per terminare l’attesa per la lunga estate dedicata alle Nazionali che culminerà con le attesissime Olimpiadi di Parigi (27 luglio-11 agosto). Prima però le due Nazionali maggiori devono disputare una buona Volleyball Nations League per assicurarsi la qualificazione ai Giochi. Le ragazze di Julio Velasco ed i ragazzi di Fefé De Giorgi vogliono dunque sfruttare i test match amichevoli per trovare la giusta intesa e lanciarsi nel migliore dei modi verso i grandi appuntamenti dell’anno.

STREAMING E TV – Le amichevoli della Nazionale femminile saranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport, visibili per gli abbonati anche in streaming su Sky Go, DAZN, Timvision e Discovery +, mentre quelle della Nazionale maschile saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport + HD, visibile anche in streaming gratuitamente previa registrazione su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma completo delle amichevoli 2024 delle Nazionali azzurre.

CALENDARIO AMICHEVOLI 2024 NAZIONALI VOLLEY

NAZIONALE FEMMINILE

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO

19.00 Italia-Svezia (al Pala Igor di Novara) – Diretta Eurosport 1

GIOVEDI’ 9 MAGGIO

19.00 Italia-Svezia (al Pala Banca Sport di Piacenza) – Diretta Eurosport 1

NAZIONALE MASCHILE

DOMENICA 12 MAGGIO

21.00 Italia-Serbia (al Pala Arpad Weisz di Cavalese) – Diretta Rai Sport

LUNEDI’ 13 MAGGIO

20.30 Italia-Turchia (al Pala Arpad Weisz di Cavalese) – Diretta Rai Sport

MARTEDI’ 16 LUGLIO

21.00 Italia-Argentina (al Pala Wanny di Firenze) – Diretta Rai Sport

GIOVEDI’ 18 LUGLIO

21.00 Italia-Argentina (al Pala Dozza di Bologna) – Diretta Rai Sport