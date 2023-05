Highlights Conegliano-Milano 3-1, gara-5 finale A1 Femminile 2022/2023 volley: Scudetto all’Imoco (VIDEO)

di Deborah Sartori 42

I video highlights di gara-5 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano della finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley, vinta dalle venete per 3-1 (23-25, 26-24, 25-17, 25-21). La formazione di Marco Gaspari scende in campo determinata e comanda di fatto per un set e mezzo, poi Daniele Santarelli fa entrare in campo Alexa Gray, che trascina le venete e cambia completamente l’inerzia del match. Conegliano sale di colpi e va a prendersi in rimonta la vittoria che vale il quinto Scudetto, nonché il ventesimo trofeo della storia del club gialloblù. MVP del match è Gray, autrice di 25 punti. Grande prestazione anche di Isabella Haak (25 punti), mentre a Milano non bastano i 32 punti di Jordan Thompson per conquistare uno storico titolo. Di seguito, le immagini salienti e gli highlights della decisiva gara-5 Conegliano-Milano della finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2022/2023.

LA CRONACA DELLA PARTITA

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

TABELLONE COMPLETO PLAYOFF

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

I LIVE DELLE PARTITE: ECCO I LINK

LE QUALIFICATE PER LE COPPE EUROPEE 2023/2024

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO